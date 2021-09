Italia-Ungheria: Giorgetti incontra ministro Palkovics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato a Palazzo Piacentini il ministro dell'innovazione e della tecnologia dell'Ungheria Laszlo Palkovics. Al centro del bilaterale i principali temi di cooperazione tra i due Paesi nei settori dell'industria e della cybersecurity, ma anche possibili opportunità di collaborazione nell'ambito dei rispettivi Pnrr. Nel corso del colloquio, Giorgetti ha inoltre sottolineato la necessità che Italia e Ungheria condividano a livello europeo linee di azione finalizzate a favorire una gestione della transizione ecologica che tenga conto delle esigenze dell'industria e degli aspetti sociali. In tema di carenze di materie prime e aumento dei prezzi, i due ministri hanno infine condiviso l'importanza che l'Ue faccia passi avanti anche in termini di regole per favorire la competitività delle aziende europee ed evitare la concorrenza sleale dall'estero. (Com)