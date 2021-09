© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vivendi ha annunciato la cessione del 2,9 per cento supplementare di Universal Musi Group (Umg) a Pershing Square e alle società affiliate. É quanto si legge in un comunicato diffuso dal gruppo francese. Il valore dell'operazione è di 1,1 miliardi di dollari per un valore aziendale di 35 miliardi di euro. Pershing Square detiene complessivamente il 10 per cento di Umg.(Frp)