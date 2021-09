Irlanda del Nord: partito Dup minaccia di far cadere il governo a causa del protocollo Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partico unionista democratico (Dup), Jeffrey Donaldson, ha minacciato di ritirare l'appoggio all'esecutivo "entro poche settimane", se non verrà annullato il protocollo della Brexit che riguarda l'Irlanda del Nord. Lo riporta il quotidiano finanziario "Financial Times". Questa comunicazione arriva dopo che il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic, che si occupa del dossier Brexit, ha cominciato una visita di due giorni nella regione. Questa settimana infatti, il Regno Unito ha esteso il cosiddetto "periodo di grazia" per l'attuazione degli accordi con l'Irlanda del Nord e per permettere le negoziazioni con Bruxelles sul futuro della regione. Gli Unionisti si oppongono alla decisione, spiegando che essa mina il futuro della regione come parte del Regno Unito, ma richiedono controlli sui movimenti di beni tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord. "Non possiamo continuare come se niente fosse" ha detto Donaldson, che è stato nominato presidente del Dup a giugno. Il leader del partito nordirlandese ha affermato anche che il primo ministro Boris Johnson deve scegliere "tra le istituzioni politiche e il protocollo, perchè il Regno Unito non può avere entrambe". (Rel)