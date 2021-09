Emirati-Iran: prima conversazione tra ministri Esteri dopo salita al potere governo Raisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha avuto una conversazione telefonica con la controparte degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, per discutere delle relazioni bilaterali tra i due Paesi vicini. La conversazione è la prima tra i due ministri degli Esteri dopo la salita al potere del nuovo governo iraniano guidato dal conservatore Ebrahim Raisi. Secondo l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, la conversazione è avvenuta su iniziativa degli Emirati. Il responsabile della diplomazia emiratina si è congratulato con la controparte iraniana per il suo nuovo incarico di ministro degli Esteri. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana, durante il colloquio sono stati esaminati i precedenti incontri tra funzionari emiratini ed iraniani, in particolare quello avvenuto lo scorso 28 agosto a Baghdad tra lo stesso Amirabdollahian e il premier emiratino ed emiro di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. (Res)