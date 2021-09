© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità ebraica di Roma non parteciperà alla posa della prima pietra per il Museo della Shoah. È quanto si apprende da fonti della comunità ebraica di Roma che spiegano che "la concomitanza con la campagna elettorale "rende inopportuna la cerimonia per un progetto che avrebbe dovuto essere inaugurato anni fa". (Rer)