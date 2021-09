Germania: elezioni Bundestag, Procura federale apre inchiesta su attacchi informatici dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale ha avviato un'inchiesta su una campagna di attacchi informatici messa in atto dalla Russia contro la Germania, in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre. Da mesi, il gruppo di hacker russo Ghostwriter starebbe tentando di violare le email di diversi politici tedeschi per sottrarre informazioni. Ghostwriter è ritenuto vicino o parte del Direttorato principale per l’informazione (Gru), il servizio di intelligence militare della Russia. (Geb)