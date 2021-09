Rifiuti: M5s Roma, Zingaretti faccia tosta, problemi causati da grave carenza impianti nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Zingaretti, con una buona dose di coraggio e faccia tosta, parla di incapacità del Comune sulla gestione del ciclo dei rifiuti. Un’affermazione che ha dell’incredibile visto che i problemi sono causati esclusivamente dalla grave carenza di impianti in cui versa il Lazio: la Regione ha una sola discarica a servizio di tutti i Comuni del Lazio, contro i 30 impianti di smaltimento della Lombardia. Il Lazio è il fanalino di coda in Italia, questo Zingaretti e i suoi alleati lo sanno bene, ma fanno finta di niente". Così in un post su Facebook il Movimento 5 stelle Roma. "Zingaretti parla di incapacità del Comune - aggiunge - ma dimentica che il settore rifiuti della Regione è stato per decenni governato da una dirigente, Flaminia Tosini, in attesa di giudizio per corruzione e turbativa d’asta, arrestata insieme al patron delle discariche di Roccasecca e Civitavecchia". (segue) (Rer)