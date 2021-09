Rifiuti: M5s Roma, Zingaretti faccia tosta, problemi causati da grave carenza impianti nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era il braccio operativo della Regione in tema di rifiuti e, secondo le accuse - prosegue ancora - avrebbe fatto pressioni per scegliere un sito dell’imprenditore come discarica di Roma. Questi sono i personaggi con cui ha governato Zingaretti: naturalmente aspettiamo le sentenze della magistratura che accertino le responsabilità, ma a fronte di inchieste così pesanti ci si aspetterebbe più cautela dal Presidente della Regione. Invece Zingaretti insiste con la discarica a Roma, dove non si può fare come confermano le cartografie della Città metropolitana. Minaccia commissariamenti ed esulta per la “vittoria” al Tar, scordando di essere stato commissariato dallo stesso Tar per la crisi dei rifiuti a Latina proprio per non avere previsto un’adeguata rete di impianti. Ha fatto chiudere le discariche di Roccasecca e Colleferro. Ha approvato un piano regionale insufficiente, con gravissimo ritardo e poi bocciato anche dal Ministero per la Transizione Ecologica. Questa è la 'competenza' di Zingaretti, che ora vorrebbe utilizzarla per aprire una discarica nella nostra città. Ma il M5s e Virginia Raggi faranno di tutto per impedirlo. E per continuare a difendere Roma". (Rer)