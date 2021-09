Covid: Consiglio Ue, via restrizioni viaggio per Uruguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della revisione nell'ambito della raccomandazione sulla graduale revoca delle restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali nell'Unione europea, il Consiglio dell'Ue ha aggiornato l'elenco dei Paesi, delle regioni amministrative speciali e di altri enti e autorità territoriali per i quali le restrizioni ai viaggi dovrebbero essere revocate. In particolare, l'Uruguay è stato aggiunto all'elenco e l'Albania, l'Armenia, l'Azerbaigian, il Brunei, il Giappone e la Serbia sono stati rimossi dall'elenco. I viaggi non essenziali verso l'Ue da Paesi o entità non elencati sono soggetti a restrizioni di viaggio temporanee. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di revocare la restrizione temporanea ai viaggi non essenziali verso l'Ue per i viaggiatori completamente vaccinati. Come previsto nella raccomandazione del Consiglio, tale elenco continuerà a essere riesaminato ogni due settimane e, se del caso, aggiornato. (segue) (Beb)