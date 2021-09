Covid: Consiglio Ue, via restrizioni viaggio per Uruguay (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base dei criteri e delle condizioni stabiliti nella raccomandazione, a partire dal 9 settembre 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente le restrizioni di viaggio alle frontiere esterne per i residenti di Australia, Bosnia ed Erzegovina, Canada, Giordania, Nuova Zelanda, Qatar, Repubblica di Moldova, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Ucraina, Uruguay (nuovo), Cina, previa conferma di reciprocità. Le restrizioni ai viaggi dovrebbero essere gradualmente revocate anche per le regioni amministrative speciali della Cina, Hong Kong e Macao. Nell'ambito della categoria delle entità e delle autorità territoriali che non sono riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro, anche le restrizioni di viaggio per Taiwan dovrebbero essere gradualmente revocate. I residenti di Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano dovrebbero essere considerati residenti nell'Ue. (Beb)