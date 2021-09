Covid: Ema approva apertura in Germania di due siti produzione vaccino Comirnaty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha approvato ulteriori siti di produzione per la produzione di Comirnaty, il vaccino anti Covid-19 sviluppato da BioNTech e Pfizer. Lo si apprende dall'Ema. Il primo sito, situato a Francoforte sul Meno, in Germania, è gestito da Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. L'altro ad Hameln, sempre in Germania, è gestito da Siegfried Hameln GmbH. Entrambi i siti produrranno il prodotto finito. Questi siti forniranno fino a 50 milioni di dosi aggiuntive nel 2021. Queste raccomandazioni non richiedono una decisione della Commissione europea e i siti possono diventare operativi immediatamente. (Beb)