Brasile: blocchi stradali, Bolsonaro chiede agli "alleati" camionisti di non frenare l'economia (2)

- I picchetti e i blocchi alla circolazione non hanno il sostegno delle associazioni di categoria né dei sindacati. In un comunicato l'Associazione nazionale trasporto merci e logistica (Ntc&Logística) ha criticato i blocchi e affermato che si tratta di "un movimento politico, dissociato dalle rivendicazioni della categoria stessa, tanto da non avere il sostegno di la Confederazione nazionale dei camionisti autonomi (Cnca)". Il presidente dell'Unione dei trasportatori di merci autonomi di Goias (Sinditac-Go), Vantuir Rodrigues, ha affermato che "i camionisti autonomi non stanno partecipando. Nessuno dei temi rivendicati nelle proteste ci interessa", aggiungendo che dietro le proteste ci sono gli interessi degli imprenditori dell'agroalimentare. "E' il settore agroalimentare che è interessato alla rimozione dei giudici della Corte suprema e che sostiene Bolsonaro nelle sue proteste contro la Corte e stanno usando la categoria come capro espiatorio", ha affermato Rodrigues, aggiungendo che la gran parte dei camionisti coinvolti "non sono lavoratori autonomi ma hanno un contratto formale con le aziende agroalimentari che li hanno obbligati ad andare a Brasilia e a bloccare le strade". (segue) (Brb)