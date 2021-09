Brasile: blocchi stradali, Bolsonaro chiede agli "alleati" camionisti di non frenare l'economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettura degli eventi è condivisa tra le associazioni di categoria. "La chiamata a effettuare i blocchi è arrivata dall'agroalimentare. Gli agricoltori, i coltivatori di soia e di mais possiedono una vasta flotta di camion e camionisti che forniscono servizi a queste persone hanno una situazione finanziaria migliore. Sono loro che condividono l'agenda del governo e hanno finito per sostenerle", ha affermato il rappresentanti del movimento Galera da Boeia pro-caminhoneiro (Gbn), Joelmes Correia, sottolineando che i temi cui fanno riferimento i camionisti impegnati nelle proteste non sono di interesse per la categoria. La partecipazione e il finanziamento di imprese agroalimentari del paese alle manifestazioni contro la Corte suprema del 7 settembre è inoltre oggetto di indagine da parte della stessa Corte. Il sospetto di finanziamento alle manifestazioni aveva spinto il giudice Alexandre de Moraes a ordinare il congelamento del conto corrente bancario di Associazione nazionale dei produttori di soia (Aprosoja). (Brb)