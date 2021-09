Spagna: Covid, incidenza cumulativa scende sotto i 150 casi per prima volta da luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta da luglio la Spagna è scesa sotto la soglia di 150 casi (140,43) ogni 100 mila abitanti, consentendole di uscire dalla lista dei Paesi ad alto rischio di contagi di coronavirus. Queste cifre si riferiscono solo al rischio di trasmissione. Per calcolare il rischio complessivo, oltre all'incidenza accumulata, vengono presi in considerazione altri indicatori come l'occupazione degli ospedali e delle unità di terapia intensiva, in ogni territorio. A livello nazionale, le cifre sono a medio rischio nelle unità di terapia intensiva (meno del 14 per cento di occupazione di pazienti covid) e a basso rischio nei reparti (meno del 5 per cento di occupazione). Dal 2 agosto, inoltre, sono sempre meno i pazienti Covid ricoverati negli ospedali spagnoli (5.115). (Spm)