Marocco: premier El Othmani si dimette da segretario del partito islamista Pjd

- Il primo ministro del Marocco, Saad Eddine el Othmani, ha rassegnato le dimissioni da segretario generale dell’islamista Partito della Giustizia e dello sviluppo (Pjd), dopo il tracollo registrato dalla sua formazione politica alle elezioni legislative di ieri. L’annuncio è stato fatto dallo stesso ex segretario, sul sito internet del partito. Contestualmente, hanno rassegnato le dimissioni tutti i membri dell’ufficio politico del Pjd. Al termine di una riunione tenuta oggi, la segreteria del partito afferma in una nota che i risultati delle elezioni di ieri “non riflettono la realtà della carta politica del nostro Paese, né la posizione del partito sulla scena politica, i suoi risultati nella gestione degli affari locali e governativi e la vasta risposta dei cittadini al partito durante la campagna elettorale”. D’altra parte, la segreteria ha deciso di convocare una sessione straordinaria dell’Assemblea nazionale il prossimo 18 settembre, per “valutare globalmente i risultati elettorali e prendere le decisioni appropriate”. Alle elezioni di ieri, secondo i risultati provvisori dello spoglio, il Pjd avrebbe ottenuto solo 12 seggi contro i 125 delle elezioni precedenti, superato di gran lunga dai principali partiti rivali, il Raggruppamento nazionale degli indipendenti (Rni), primo con 97 seggi, e il Partito dell’autenticità e della modernità, secondo con 82 deputati. (Mar)