Alitalia: Mura-Gariglio (Pd), sindacati e Cda Ita vengano in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto di audire i sindacati e il Cda di Ita nelle commissioni congiunte Lavoro e Trasporti, affinché il Parlamento sia immediatamente informato delle strategie industriali poste in atto dalla nuova compagnia e delle conseguenze occupazionali. Gli allarmi che si levano devono avere una risposta chiara". Lo dichiarano la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) e il capogruppo Pd in commissione Trasporti Davide Gariglio. "Come abbiamo già chiesto più volte – ribadiscono i due parlamentari dem - auspichiamo la convocazione urgente da parte dei ministri competenti di un tavolo di crisi del comparto aereo, che comprenda tutte vertenze aperte del settore, come Alitalia e Air Italy. Alla luce del quadro che si prefigura – concludono Mura e Gariglio - questa iniziativa non è più procrastinabile".(Com)