Giustizia: Rossomando (Pd), riforma civile per incidere su tempi processi e tutela diritti

- La riforma del processo civile "rappresenta un tassello fondamentale per la Giustizia italiana, oltre che il requisito principale per l'ottenimento dei fondi del Pnrr. Per questo era urgente arrivare alla votazione in commissione e all'approdo in Aula". Lo dichiara la responsabile Giustizia e diritti del Pd e relatrice del provvedimento, Anna Rossomando. "Il lavoro svolto ha portato a delle novità di rilievo che insieme all'imprescindibile aumento di risorse e agli investimenti sull'organizzazione del processo, hanno l'obiettivo di ridurre i tempi e assicurare la tutela dei diritti. Tra gli elementi principali - conclude - sottolineiamo l'effettività della prima udienza, l'istituzione del tribunale della famiglia, gli incentivi fiscali per i riti alternativi e le maggiori tutele per le donne e i minori vittime di violenza in ambito familiare, oltre all'introduzione dell'ufficio del processo che porterà nuove risorse e competenze nei tribunali civili".(Com)