Napoli: sì a differenziazione orari scolastici per tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi si è tenuta una ulteriore riunione del Tavolo di coordinamento sul trasporto pubblico locale, operante presso la prefettura. Lo ha comunicato in una nota la stessa prefettura. "All’incontro, svoltosi in modalità telematica e coordinato dal viceprefetto Vicario, Enrico Gullotti, hanno preso parte i rappresentanti della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell’Ufficio Scolastico Regionale e delle Aziende di trasporto pubblico. Dopo un attento confronto, si è concordato di confermare le misure condivise nel documento operativo di pianificazione approvate in seno allo stesso Tavolo per lo scorso anno scolastico. Si è unanimemente concordato di confermare la differenziazione degli orari di ingresso e di uscita degli studenti, con una breve anticipazione alle ore 7.45 ed alle ore 9.45, nelle medesime percentuali del 40 per cento e del 60 per cento". (segue) (Ren)