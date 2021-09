Roma 2021: Gasparri (FI), severo giudizio Comunità ebraica chiude oscura parentesi grillina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inerte per anni la sindaca uscente Raggi, e non rientrante, voleva mettere la prima pietra del museo dedicato alla Shoah in piena campagna elettorale". Così il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia. "Giustissima la risposta della Comunità ebraica - aggiunge - che contesta questa evidente e vergognosa speculazione elettorale della Raggi che non ha avuto alcun rispetto nei confronti di tragedie che non possono essere utilizzate a pochi giorni dal voto, dopo anni di disattenzione e di ritardo, per un'esibizione propagandistica. Credo che questo giudizio severo della Comunità Ebraica chiuda nel modo peggiore la oscura parentesi grillina della gestione del Campidoglio, che è stata fatta di ignoranza e di incompetenza fino all'ultimo secondo. Vergogna Raggi". (Com)