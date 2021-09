Ita: Politi-Cerquoni (Lega), necessario tutelare lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Passo falso nelle trattative per il dossier Alitalia. L'Ita annuncia un taglio di stipendi e una drastica riduzione di personale. Va da sé che l'eccellenza italiana definita dalla nostra compagnia di bandiera, non potrà fornire un servizio di qualità e al passo con le altre compagnie aeree". Lo dichiarano Maurizio Politi, capogruppo uscente della Lega in Assemblea capitolina e Flavia Cerquoni capogruppo Lega in Municipio VII, candidati in Assemblea capitolina. "Non parliamo solo delle perdite in termini di turismo e di immagine della Nazione - aggiungono - ma soprattutto il pensiero va a tutti quei dipendenti e alle loro famiglie che verranno considerati un esubero e licenziati dopo anni di servizio, perché non si è voluto trovare una soluzione che avesse come obiettivo fondamentale la tutela dei lavoratori. Non lo permetteremo, siamo in prima fila per difendere i diritti del personale viaggiante e amministrativo che rappresenta il vero valore aggiunto della compagnia aerea italiana".(Com)