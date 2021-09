Rifiuti: Marrazzo (Partito Gay), impensabile non attivare discariche a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il commissariamento è arrivato. Non sono stati presi provvedimenti su uno dei temi che affligge la città di Roma da molti anni, giunte precedenti incluse: lo smaltimento dei rifiuti". Lo dichiara Fabrizio Marrazzo, candidato sindaco di Roma e portavoce partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista e Liberale. "È inutile promettere ai cittadini romani, proprio sotto campagna elettorale - aggiunge - di avere intenzione di non attivare alcuna discarica. In una città come Roma con 3 milioni di abitanti è impensabile smaltire i rifiuti in altro modo. Il vero scandalo - aggiunge Marrazzo - è che a Roma ancora non si parla di riciclo e riutilizzo di materiali in disuso. Il tema ambientale, animalista e dei diritti civili ancora non rappresentano una priorità in nessun partito né a destra e né a sinistra. Per riformare una società culturalmente in difficoltà come la nostra è fondamentale ripartire da questi temi, per questo ci siamo candidati a Roma ed in altre città". (Com)