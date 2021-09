Ita: Giannini (Lega), lavoratori non possono pagare per errori di gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possono essere sempre i lavoratori a pagare il prezzo della crisi e di anni di cattiva gestione della nostra compagnia di bandiera". Lo dichiara, in una nota, Daniele Giannini, consigliere regionale del Lazio della Lega. "Parliamo di migliaia di persone e di famiglie - aggiunge - che da un giorno all'altro rischiano di rimanere senza lavoro e senza un reddito, con una gravissima ripercussione su tutto il tessuto economico e sociale di alcune aree del nostro Paese, a cominciare da Roma e dal Lazio. Il governo si impegni a trovare una soluzione per i lavoratori di Alitalia, affinché si eviti questo disastro preannunciato". (Com)