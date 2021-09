Ita: Raggi convocherà sindacati, "compagnia di bandiera risorsa per Roma e Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ex compagnia di bandiera Alitalia è stata gestita in maniera ondivaga. Sono decenni che l’azienda non riesce a uscire da una crisi nera. Sono convinta che l’unica compagnia di bandiera debba essere tutelata. Ho deciso di convocare i sindacati di Alitalia per ascoltare le loro istanze in un confronto aperto". Lo dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Quando si parla di esuberi - aggiunge - si parla inevitabilmente della perdita del posto di lavoro per migliaia di persone. Molti di loro hanno una famiglia, hanno dei progetti, spese da affrontare. Immaginiamo il dramma sociale che questi esuberi e questa perdita di lavoro determinerà a danno delle persone e dei territori. Non possiamo permetterlo. Alitalia è una risorsa per il Paese, per Roma, per Fiumicino, per tante città della costa".(Rer)