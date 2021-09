Vietnam: Ocse sollecita apertura settore trasporti agli investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha sollecitato il Vietnam ad aprire maggiormente il settore dei trasporti agli investimenti stranieri, specie per quanto riguarda le reti stradali e le idrovie. In un recente rapporto relativo alla competizione nel settore vietnamita della logistica, l'Ocse presenta 36 raccomandazioni per la rimozione o l'emendamento di barriere giuridiche attualmente in vigore, che secondo l'organizzazione comportano aumenti dei costi e dunque oneri per le aziende e per le potenzialità di sviluppo dei trasporti. Il costo della logistica del Vietnam espresso come percentuale del Pil è stato stimato al 18 per cento nel 2017, una percentuale assai più elevata rispetto all'8,5 per cento della Thailandia e a tassi simili nei Paesi sviluppati. Le aziende che operano nel Paese attribuiscono alle spese di trasporto una percentuale compresa tra il 30 e il 40 per cento dei costi di produzione, con un conseguente impatto negativo sulla competitività delle merci e dei servizi del Vietnam. Ad oggi un investitore interessato ad entrare nel settore delle infrastrutture di trasporto vietnamite deve siglare un accordo di cooperazione o sottoscrivere una joint venture con un partner locale, e gli è proibito detenere una quota superiore al 51 per cento. Il rapporto dell'Ocse sollecita Hanoi a "concentrarsi nel potenziamento degli sforzi di liberalizzazione del settore dei trasporti. (Fim)