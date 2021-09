Roma 2021: Raggi, in liste Michetti fascisti terzo millennio, non permetteremo governino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco del centrodestra Enrico Michetti "ha riempito le sue liste di persone che offendono i valori fondamentali della nostra Costituzione: fascisti del terzo millennio, Casapound e militanti di Forza Nuova. Impresentabili per chiunque, uomini di punta per Michetti". Lo dichiara in una nota la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Questo candidato di Fratelli d'Italia - aggiunge - che ha tatuato Benito Mussolini sul braccio è un oltraggio e uno schiaffo in faccia ai romani. A Michetti, forse, non provoca alcun imbarazzo, per noi è semplicemente inaccettabile. Non permetteremo che questi individui tornino a governare la nostra città. A Roma non c'è posto per i fascisti", conclude. (Com)