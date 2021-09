© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini "puoi attaccarmi quanto vuoi. Non mi piego. E poi ricordati una cosa: Roma non voterà mai Lega Nord, non voterà mai chi gridava 'Roma Ladrona' o quei fascisti e razzisti che vi mettete nelle liste". Così in un tweet la sindaca di -Roma Virginia Raggi. (Rer)