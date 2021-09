Iran-Russia: telefonata fra ministri Esteri Lavrov e Amirabdollahian, focus su Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo russo, Sergej Lavrov. Secondo l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, durante il colloquio le parti hanno discusso del dossier dell’Afghanistan, ribadendo la necessità di formare nel Paese un governo “inclusivo”. Al centro del colloquio, vi sono state inoltre le relazioni bilaterali, il rafforzamento della cooperazione nella lotta al Covid-19, problemi relativi all’ingresso di imprenditori iraniani in Russia, sviluppi regionali e legati all’accordo sul nucleare iraniano del 2015 (Jcpoa). Il ministro degli Esteri di Teheran ha sottolineato l’aspettativa dell’Iran per un aumento delle importazioni di vaccini russi Sputnik V, in linea con gli accordi esistenti. Mosca non accetterà alcun cambiamento al Jcpoa nella formulazione attuale, ha detto Lavrov, invitando a una “piena attuazione” dell’accordo. (Res)