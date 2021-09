Afghanistan: talebani chiedono a Usa di rimuovere ministro Interno dalla lista dei terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno chiesto agli Stati Uniti di rimuovere il loro nuovo ministro dell’Interno, Sirajuddin Haqqani, dalla lista dei terroristi. Lo ha dichiarato oggi il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid. Sirajuddin Haqqani è stato nominato vice capo dei talebani nel 2015 e ha diretto operazioni militari, secondo il Pentagono. Nel 2016 è diventato uno dei due vice del leader supremo dei talebani Haibatullah Akhundzada. Lo scorso 7 settembre, Haqqani è stato nominato dalla nuova leadership talebana come ministro dell'Interno ad interim. Secondo il Dipartimento di Stato Usa, Haqqani ha ammesso di aver pianificato l'attacco del gennaio 2008 al Serena Hotel di Kabul che ha ucciso un cittadino statunitense e altre cinque persone e figura nella lista dei terroristi ricercati dagli Stati Uniti ai sensi dell'ordine esecutivo 13224 nel marzo 2008. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha stanziato una ricompensa di 10 milioni di dollari per informazioni su Haqqani. La rete Haqqani, fondata dal padre di Sirajuddin, Jalaluddin Haqqani alla fine degli anni '70, è responsabile di molti attacchi di alto profilo in Afghanistan, incluso l'assedio durato 19 ore all'ambasciata degli Stati Uniti a Kabul e al vicino quartier generale della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf) nel settembre 2011. Il Dipartimento di Stato ha designato la rete Haqqani come organizzazione terroristica straniera il 7 settembre 2012. (Res)