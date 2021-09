Cile: avanza alla Camera la legge del matrimonio tra persone dello stesso sesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del Cile ha approvato oggi all'unanimità il progetto di legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il testo potrà quindi essere votato in seconda lettura per la sua definitiva approvazione e si attende il suo inserimento all'ordine del giorno in una delle prossime sedute. Il progetto sul "matrimonio egualitario", presentato originalmente in parlamento dall'ex presidente Michelle Bachelet nel 2017, era stato approvato in pria lettura dal Senato il 29 giugno dopo aver ricevuto il via libera anche dall'attuale presidente, il conservatore Sebastian Pinera. Nel suo ultimo discorso alle camere, il 3 giugno, Pinera aveva infatti affermato di aver "cambiato idea" annunciando che il suo governo avrebbe dato corso di tramitazione urgente al progetto di legge. (segue) (Abu)