Brasile: blocchi stradali, Bolsonaro chiede agli "alleati" camionisti di non frenare l'economia

- I blocchi stradali che diversi camionisti hanno organizzato in Brasile, nati per esprimere sostegno alla manifestazioni tenute dal presidente Jair Bolsonaro due giorni fa, iniziano a creare preoccupazione nel governo. Il ministero dell'Infrastruttura ha fatto sapere che stamane - oltre 48 ore dopo i cortei tenuti a San Paolo e Brasilia nella festa dell'Indipendenza -, il transito procede a rilento sulle autostrade federali di almeno 14 Stati, e con un blocco più pronunciato in altri cinque. Nella serata di mercoledì, al termine di un'altra giornata di picchetti, lo stesso Bolsonaro ha registrato un audio per invitare la categoria a lasciare libere le strade per non "penalizzare l'economia". Un messaggio destinato alla diffusione nei gruppi di messaggistica istantanea tra i camionisti, che il ministro delle Infrastrutture, Tarcisio de Freitas, ha comunque dovuto "certificare" come realmente registrato dal presidente a fronte dei sospetti che si trattasse di un "montaggio" audio per depotenziare l'iniziativa a sostegno del governo. I blocchi, "stanno ostacolando la nostra economie" creano "rallentamenti nelle consegne" e creano aumento dei prezzi, spiega Bolsonaro nell'audio diretto agli operatori della strada definiti "nostri alleati". (segue) (Brb)