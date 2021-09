Sardegna: 238 aziende danneggiate da incendi di luglio, Regione in campo con 20 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo fare qualcosa e farlo subito, perché contro gli incendi è fondamentale la prevenzione ma nello stesso tempo abbiamo il dovere di guardare avanti, mettere in sicurezza i territori sostenendone la ripresa e la ricostruzione" comunità". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, aprendo l'incontro con la commissione Agricoltura della Camera, le categorie e le amministrazioni locali, sul tema degli incendi e della ricostruzione, svoltosi nell'aula consiliare. A nome dell'esecutivo l'assessore Gabriella Murgia ha ricordato i primi interventi finanziari messi in campo, 20 milioni inseriti nella "legge omnibus", 7,5 milioni provenienti della rimodulazione del Psr e 7 milioni della Protezione civile nazionale (da suddividere con Sicilia e Calabria). Prenderemo tutte le misure necessarie, ha assicurato la Murgia, ma occorre un grande progetto di ricostruzione del territorio per il quale contiamo sulla vicinanza delle istituzioni nazionali. (segue) (Rsc)