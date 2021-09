Sardegna: 238 aziende danneggiate da incendi di luglio, Regione in campo con 20 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appello raccolto dal presidente della commissione Agricoltura della Camera Filippo Gallinella, che ha garantito il massimo impegno della Commissione, a partire dalle prossime scadenze parlamentari riguardanti alcuni decreti e più in generale la sessione di Bilancio. Successivamente hanno preso la parola i rappresentati delle categoria produttive, formulando idee e proposte operative nel quadro di una visione nuova del territorio e dell'agricoltura, fondata sulla figura dell'imprenditore rurale come "custode" dell'ambiente. Da Battista Cualbu Coldiretti è arrivata una sottolineatura sul rilancio delle attività locali tradizionali e sulla necessità di modificare in aumento il "carico" animale dei terreni, per favorirne il ripopolamento. (segue) (Rsc)