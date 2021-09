Sardegna: 238 aziende danneggiate da incendi di luglio, Regione in campo con 20 milioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La definizione di un quadro normativo chiaro anche col contributo della scienza e della tecnologia è stata poi auspicata dal presidente del Banco di Sardegna Antonello Arru che ha ricordato lo stanziamento di 100 milioni di euro a tasso zero che, finora, non ha fatto registrare un numero significativo di richieste, forse proprio per l'attesa di un riferimento tecnico giuridico complessivo delle istituzioni. Il consigliere regionale Diego Loi, anche nella sua veste di sindaco di Santu Lussurgiu (uno dei Comuni più colpiti dagli incendi di luglio), ha rilanciato un modello di pianificazione del territorio semplice e snello nella tempistica che veda gli Enti locali in prima fila nella ricostruzione della "filiera montagna-bosco", contando possibilmente sull'aumento del volume degli aiuti "de minimis". (segue) (Rsc)