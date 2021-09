Sardegna: 238 aziende danneggiate da incendi di luglio, Regione in campo con 20 milioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Copagri è arrivata, con il presidente Pietro Tandeddu, la raccomandazione di azioni più incisive in materia di prevenzione, basate sulla revisione delle attuali norme forestali e soprattutto sul concetto di "multifunzionalità agricola" già previsto dalla normativa vigente. Nella stessa direzione anche l'intervento di Luca Maria Sanna di Confagricoltura, secondo il quale le misure della fase "posti-incendi" dovrebbero confluire in un testo unico nazionale (recepito dalle Regioni) su multifunzionalità agricola, contrasto agli incendi ed al rischio idrogeologico col supporto di Università ed enti di ricerca, sostegno alle aziende anche per lo smaltimento delle macerie. (segue) (Rsc)