Sardegna: 238 aziende danneggiate da incendi di luglio, Regione in campo con 20 milioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire, gli interventi dei deputati della commissione Agricoltura. Hanno parlato Frailis ("sinergia Stato-Regione, prevenzione, inasprimento delle pene per gli incendiari"), Nevi ("censimento dei danni alla zootecnia, analisi del funzionamento del sistema di pronto intervento"), Gadda ("utilizzare il Pnrr come strumento di programmazione condivisa con i territori, revisione del sistema di emergenza a terra"), Viviani ("rilancio del dialogo fra istituzioni e della centralità della figura dell'agricoltore"), Caretta ("superamento della fase emergenziale con misure strutturali, istituzione di un osservatorio internazionale"), Cadeddu ("nuova visione del territorio con particolare attenzione alle aree difficili da vivere dove vanno potenziati i servizi"), Manca ("no al centralismo delle Regioni, deleghe ampie ai Comuni, difesa passiva del territorio anche nelle aree private"). (Rsc)