© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia auspica che non ci siano interferenze esterne nella messa in servizio del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha dichiarato al "Primo canale" il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Ora sappiamo che il progetto è già nella sua fase finale. Speriamo che niente e nessuno sarà in grado di interferire con la messa in servizio di questa grande infrastruttura", ha dichiarato il portavoce del Cremlino.(Rum)