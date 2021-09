Cipro: presidenza, con prefinanziamento Recovery si apre nuova era

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Repubblica di Cipro ha accolto con favore l'annuncio dell'esborso di 157 milioni di euro in prefinanziamento, nell'ambito dei fondi e dei prestiti da fornire nell'ambito del Recovery and Resilience Facility (Rrf). In seguito all'annuncio della presidente della Commissione europea Ursula von der Layen sull'erogazione dei fondi, la presidenza di Nicosia ha rilevato come si tratti di una "storica" giornata per il Paese e ha ribadito l'impegno del governo ad attuare le necessarie riforme che porteranno Cipro a una "nuova era". I fondi verranno erogati a Cipro a titolo di prefinanziamento e l'importo è pari al 13 per cento delle sovvenzioni e dei prestiti assegnati al Paese, ovvero 1,2 miliardi di euro. (Gra)