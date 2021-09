Polonia: governatore Banca centrale, l’anno prossimo supponiamo un calo dell’inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni a disposizione mostrano che in Polonia l’anno prossimo l’inflazione calerà. E’ di questo avviso il governatore della Banca nazionale polacca (Nbp), Adam Glapinski, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Pap”. Il calo sarà “significativo” ma gli aumenti ai prezzi dell’energia continueranno a rappresentare uno dei fattori che ha fatto alzare il tasso di inflazione recentemente, ha detto Glapinski. “Se c’è un rischio di un prolungato superamento dell’obiettivo di inflazione a causa di persistenti pressioni da parte della domanda in un mercato del lavoro solido e in condizioni economiche positive, allora irrigidiremo la politica monetaria, ovvero alzeremo i tassi di interesse”, ha continuato il governatore dell’Nbp. A suo avviso l’aumento del tasso di inflazione è transitorio e “ulteriori aumenti sembrano improbabili. Ciò vale anche per le materie prime e il petrolio”. Ad agosto il tasso di inflazione in Polonia ha raggiunto il 5,4 per cento. (Vap)