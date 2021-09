Frosinone: Comune, manager della mobilità e mezzi elettrica per merci Piano approvato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Frosinone ha approvato la presa d'atto delle integrazioni presentate al Piano urbano della mobilità sostenibile della città di Frosinone. Lo si legge in una nota del comune di Frosinone in cui si legge anche che lo "la giunta Ottaviani ha integrato e modificato il Piano tenendo conto delle indicazioni presentate da associazioni e cittadini. L'assessorato alla Polizia municipale predisporrà, dunque, gli atti successivi per giungere alla definitiva approvazione del Pums da parte del consiglio comunale. Tra le integrazioni inserite, figurano la realizzazione di una flotta elettrica per il trasporto merci in area urbana, l'uso di deterrenti all'uso dei mezzi a motore privati (Zone Ztl progressivamente più estese e durature e Zone 30; divieto di ingresso alla città per i mezzi più inquinanti e, per le auto elettriche, incentivi o gratuità degli stalli blu di competenza comunale), azioni di incentivazione all'uso della bici, oltre alla nomina del Mobility Manager che rediga per i dipendenti il Piano degli spostamenti casa-lavoro e che possa assumere anche azioni di collegamento e coordinamento con le pari figure nominate da aziende e scuole. Previste, inoltre, attività di educazione stradale e ciclistica per famiglie e studenti (Pedibus e Bicibus), oltre all'istituzione della consulta della mobilità ecocompatibile e ciclistica, che agirà di concerto con rappresentanti istituzionali e tecnici al fine di coordinare tutti i progetti in essere, monitorando le linee di azione anche con il Mobility manager. In particolare, la creazione della consulta s'inserisce pienamente nel solco tracciato dall'Amministrazione comunale di Frosinone, diretto alla riorganizzazione della vita sociale urbana nel segno della salubrità e del decoro, ed è una dichiarazione di effettiva volontà politica alla realizzazione del cambio culturale già manifestato attraverso atti amministrativi e iniziative pubbliche. (Com)