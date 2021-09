Taiwan: ministero Esteri Cina, qualsiasi tentativo indipendentista "non avrà seguito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo delle forze separatiste di Taiwan di affrontare militarmente la Cina continentale non porterà da nessuna parte. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, commentando la nuova nave militare presentata dell'esercito di Taiwan. L'isola ha infatti da oggi una corvetta multiuso di classe Tuo Chiang, di fabbricazione nazionale, dotata di armi moderne e in grado di effettuare attacchi rapidi. La presidente taiwanese, Tsai Ing-wen, ha presenziato oggi alla cerimonia di varo presso la base navale di Su'ao nella contea di Yilan. "La Tachiang, che prende il nome dal fiume Tawa, è la prima nave militare della Marina di Taiwan dotata di capacità di difesa aerea", ha evidenziato Tsai. (segue) (Cip)