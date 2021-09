Taiwan: ministero Esteri Cina, qualsiasi tentativo indipendentista "non avrà seguito" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il suo nome intende rammentare al popolo taiwanese che l'Esercito farà tutto il possibile per salvaguardare l'isola", ha aggiunto la presidente. La corvetta di classe Tuo Chiang è stata ufficialmente consegnata alla Marina dal costruttore locale Lung Teh Shipbuilding alla fine di luglio, dopo diversi mesi di prove in mare. La nave, caratterizzata da un'elevata manovrabilità e capacità di attacco rapido, è dotata di armi innovative come il missile di difesa aerea Sea Sword II, sviluppato dall'Istituto nazionale di scienza e tecnologia Chung-Shan (Ncsist). Con una velocità massima di 40 nodi e un dislocamento di 685 tonnellate, la Tachiang include nel suo arsenale alcuni missili antinave Hsiung Feng II e III e un cannone da 76 mm, ha riferito il tenente comandante Liu Hsueh-chien. (Cip)