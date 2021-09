Decreto Green pass: Carnevali (Pd), su lavori fragili e smart working impegno reale governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un impegno reale quello che il governo si è assunto per prorogare dall'attuale scadenza del 31 ottobre fino al termine della stato di emergenza, cioè fine anno, i lavori fragili e lo smart working. Lo sottolinea la capogruppo dem in commissione Affari sociali alla Camera Elena Carnevali. "Questo - spiegano - abbiamo ottenuto dal governo con l'approvazione dell'odg del Pd. Ma al governo abbiamo chiesto, con il nostro odg, anche di trovare soluzione per i lavoratori fragili che non possono operare in smart working, attraverso l'equiparazione alla malattia. Per queste (poche) persone è una necessaria misura di civiltà da rimettere in campo".(Com)