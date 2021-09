Sardegna: in commissione Ambiente piano di Regione per sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale all'Ambiente Gianni Lampis ha presentato questa mattina alla commissione Ambiente del Consiglio regionale il documento preliminare "Costruiamo insieme Sardegna 2030", cioè la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. L'esponente della Giunta ha spiegato che "il lavoro era già iniziato con la coda della precedente legislatura ed è fortemente proseguito in questi ultimi anni. La Sardegna è molto avanti in questa progettazione, guida le altre regioni italiane e precede anche la Lombardia". Due distinti accordi con il governo nazionale finanziano lo studio, che in parte è svolto dalle Università di Cagliari e Sassari, soprattutto sui temi del cambiamento del clima e della transizione ecologica. (segue) (Rsc)