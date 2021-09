Sardegna: in commissione Ambiente piano di Regione per sviluppo sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'assessore Lampis (accompagnato dal direttore generale Luca Cocco, guida tecnica della strategia) gli assi di sviluppo della strategia sono declinati così: Sardegna più intelligente, più verde, più connessa, più sociale e più vicina. "Ogni ambito è connesso agli altri e non può prescindere, in vista del documento finale, da tutte le politiche che la Regione ha in atto o sta pianificando". Per il direttore Cocco "gli obiettivi dello sviluppo sostenibile devono essere messi al centro anche dell'azione amministrativa della macchina regionale, senza dimenticare che le giovani generazioni sono native digitali ma anche native ambientali, nel senso che hanno un sensibilità che invece la generazione che oggi in Sardegna, dal punto di vista politico e amministrativo, decide non sembra invece avere". (Rsc)