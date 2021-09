Marocco: leader partito Rni Akhannouch, marocchini hanno chiesto “cambiamento e alternativa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli ultimi cinque anni i marocchini hanno inviato al Raggruppamento nazionale degli indipendenti (Rni), partito che ha conquistato il maggior numero di seggi alle elezioni legislative di ieri in Marocco, un messaggio per chiedere “cambiamento e alternativa”. Lo ha detto il presidente dell’Rni, Aziz Akhannouch, in una conferenza stampa tenuta nella sede del partito a Rabat. Il filo conduttore del progetto dell’Rni è presentare l’alternativa a cui aspirano i marocchini, ha proseguito Akhannouch. “Non siamo mai venuti in questo partito per affrontare una corrente politica o un partito in particolare, ma piuttosto per rispondere all’iniziativa di un gruppo di militanti che non vedevano l’ora di costruire un partito forte, in ascolto e interazione con le attese dei cittadini”, ha aggiunto il leader. L’Rni ha presentato un programma costituito da cinque “impegni” e 25 misure, che “costituirà la base del negoziato con i partiti nazionali per costruire un quadro forte e una maggioranza armonica”, ha proseguito Akhannouch. Tale maggioranza dovrà “rompere con il passato” ed essere “unita da una visione unificata e un programma di governo ambizioso, in linea con la visione di Sua Maestà (il re Mohammed VI) e le aspettative dei marocchini”, ha proseguito il presidente dell’Rni. (segue) (Mar)