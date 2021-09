Marocco: leader partito Rni Akhannouch, marocchini hanno chiesto “cambiamento e alternativa” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i risultati provvisori del voto, il Raduno nazionale degli indipendenti è arrivato in testa alle elezioni parlamentari marocchine tenute ieri, 8 settembre, ottenendo 97 seggi, mentre il Pjd di orientamento islamico ha registrato un calo significativo, ottenendo solo 12 seggi. I risultati si basano sul conteggio del 96 per cento dei voti, secondo quanto annunciato il ministro dell'Interno marocchino Abdelouafi Laftit in una conferenza stampa. Laftit ha sottolineato che il Partito dell'autenticità e della modernità (Pam) è arrivato al secondo posto con 82 seggi, mentre il Partito dell'unione socialista ha ottenuto 35 seggi, poi il partito del Movimento popolare ha ottenuto 26 seggi, mentre il Partito del progresso e del socialismo ha ottenuto 20 seggi e il Partito dell’Unione costituzionale 18 seggi. Il ministero dell'Interno ha dichiarato che l'affluenza alle urne è stata del 50,35 per cento, mentre in alcune regioni meridionali ha superato il 66 per cento, in lieve aumento rispetto al 43 per cento registrato alle elezioni del 2016. (Mar)