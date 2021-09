Lombardia: Bolognini, Regione premia i giovani con cento biglietti per il Gp di Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la prima giornata di prove libere e qualifiche prende il via domani il Gran premio di Monza di Formula 1. Un avvenimento sentito dagli appassionati di motori di tutto il mondo ma anche da tante ragazze e ragazzi lombardi. Per questo motivo Regione Lombardia ha deciso di coinvolgere e premiare il loro impegno quotidiano, destinando loro cento biglietti da distribuire tramite gli oratori lombardi. Domani l'assessore regionale allo Sviluppo città metropolitana, Stefano Bolognini, incontrerà all'Autodromo le ragazze e i ragazzi invitati al Gran premio per proseguire anche con loro il percorso di confronto avviato negli scorsi mesi che porterà alla prima legge regionale per i giovani. L'appuntamento è domani alle 13.30 all'Autodromo nazionale di Monza (via Vedano, numero 5, Monza), stand ufficiale Regione Lombardia. (Com)