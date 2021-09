Ita: Cgil-Filt Cgil, domani in piazza con i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell'aeroporto di Fiumicino da grave rischia di divenire drammatica e noi non aspetteremo che questo avvenga senza attivarci per difendere i loro diritti. Dopo le manifestazioni di ieri e di oggi, torneremo di nuovo in piazza domani, a partire dalle ore 10, a Montecitorio, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori in lotta, per chiedere l'estensione della cassa integrazione almeno fino al 2025, il mantenimento del Ccnl senza deroghe, garanzie per tutti gli appalti dell'indotto". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio e la Filt Cgil di Roma e del Lazio. "Anni di errori nella gestione della compagnia di bandiera, insieme alle inevitabili misure adottate dal Governo per contrastare la diffusione del virus Sars Cov 2, - continua la nota - hanno generato ripercussioni molto pesanti che hanno profondamente segnato il settore del trasporto aereo ma anche il trasporto locale, il commercio, le manutenzioni, i servizi, l'assistenza a terra e tutto l'indotto. Più di 40mila addetti sono ora in grandi difficoltà e per migliaia di loro, provenienti da Alitalia, la prospettiva è la perdita del posto di lavoro e del reddito: un disastro". (segue) (Com)