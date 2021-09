Russia: Putin, apertura stabilimento Hyundai conferma prospettive del mercato nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura dello stabilimento Hyundai nel cluster automobilistico di San Pietroburgo testimonia in modo convincente l'attrattiva internazionale e le prospettive del mercato russo. È quanto affermato in un messaggio del presidente russo Vladimir Putin ai partecipanti e agli ospiti della cerimonia di apertura della fabbrica di motori automobilistici Hyundai. Il messaggio del capo dello Stato è stato pubblicato sul sito web del Cremlino. "Questo evento significativo testimonia in modo convincente l'attrattiva internazionale e le prospettive del mercato russo, che il nostro Paese è interessato a una cooperazione onesta e reciprocamente vantaggiosa con aziende straniere, e che Hyundai rimane un partner attivo nella promozione del cluster automobilistico di San Pietroburgo e continua a rispettare costantemente gli impegni per espandere e localizzare la produzione in Russia", si legge nel messaggio del presidente. "Sono sicuro che il significativo potenziale industriale e tecnologico della nuova impresa, i moderni posti di lavoro qui creati contribuiranno allo sviluppo attivo di Sestroretsk e San Pietroburgo e, naturalmente, diventeranno un contributo significativo al rafforzamento dell'economia dell'intero distretto federale nord-occidentale della Russia", ha dichiarato Putin. La costruzione dell'impianto è iniziata nell'estate del 2020. Gli investimenti diretti nel progetto sono ammontati a 13,1 miliardi di rubli (152 milioni di euro). (Rum)