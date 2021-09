Afghanistan: ministero Esteri russo, composizione nuovo governo ancora non completa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ritiene che la formazione del governo dell'Afghanistan non si stata ancora completata. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la formazione del nuovo esecutivo afgano. Mosca seguirà il processo e sosterrà gli interessi di tutte le forze etnopolitiche del Paese, ha detto. "Il capo del governo appena creato e i suoi membri hanno lo status di facenti funzione, il che, a quanto pare, indica l'incompletezza del processo di formazione del governo", ha dichiarato Zakharova nel corso di un briefing. "La Russia ha costantemente sostenuto la dovuta considerazione degli interessi di tutte le forze etnopolitiche in Afghanistan, la costruzione di un nuovo Stato. Partiamo dal fatto che solo in questo modo sarà possibile raggiungere una pace e un'armonia sostenibili nella società afghana e garantire la ricostruzione pacifica del Paese", ha sottolineato Zakharova. (Rum)